Вице-спикер НС Армении принял делегацию во главе с председателем Комиссии по культуре парламента Грузии

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель группы дружбы Армения-Грузия Рубен Рубинян 20 мая принял делегацию, возглавляемую председателем Комиссии по культуре парламента Грузии Элисо Болквадзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовал председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта С.Габриелян.

Приветствуя гостей, Р.Рубинян подчеркнул, что последние активные взаимные визиты парламентариев показывают, что отношения Армения-Грузия становятся более активными на всех уровнях. Вице-спикер НС коснулся необходимости вывести культурное сотрудничество на новый уровень.

Э.Болквадзе отметила, что возглавляемая ею комиссия в парламенте Грузии создана недавно и первый меморандум по развитию отношений подписан с Постоянной комиссией по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта НС Армении.

На встрече также обсуждались региональные вопросы. Стороны подчеркнули необходимость установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.