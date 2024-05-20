Под председательством премьер-министра продолжено обсуждение проекта Демографической стратегии Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Демографической стратегии Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в продолжение предыдущих обсуждений премьер-министр отметил, что за этот период была проделана большая работа, и выразил надежду, что по итогам сегодняшних обсуждений будут сделаны выводы. Никол Пашинян подчеркнул, что никакая стратегия, в том числе демографическая, не может существовать в вакууме, то есть она является частью общего контекста. Премьер-министр разъяснил, что демография, по сути, определяется словарем как наука о населении или народонаселении страны и связана с концепциями жизни и проживания. По словам премьер-министра, это связано с предложенной в последнее время политической дискуссией и дебатами, поскольку при обсуждении эффективности реализации демографической стратегии есть много моментов, по которым отношение очень конкретное и позитивное, но каждый раз при достижении этих пунктов нет уверенности в том, насколько они реалистичны в плане претворения в жизнь и какие результаты принесут.

По словам Никола Пашиняна, важно, какая концепция жизни положена в основу демографической стратегии и какая концепция Республики Армения положена в основу демографической стратегии. “Если наше восприятие Республики Армения таково, что она, тем не менее, в концептуальном плане является форпостом, и опираясь на это, мы должны стремиться к большей или, как принято говорить, исторической Армении, то это одна концепция жизни. Если Республика Армения является государством, задачей которого является обеспечение и защита своего суверенитета, независимости, территориальной целостности и создание на этой основе условий для обеспечения свободы, безопасности, благополучия и счастья своих граждан, то это совершенно другая концепция”, - добавил Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, при обсуждении демографической стратегии и текущей демографической ситуации в Армении не учитывается ряд очевидных факторов, в частности, сколько людей эмигрировало из Республики Армения только для того, чтобы их дети не оказались в окопах. Никол Пашинян отметил, что никто не располагает статистикой о том, сколько граждан Республики Армения в силу этих комбинаций лишились возможности получить надлежащее образование. Между тем, по мнению премьер-министра, у этих людей был огромный потенциал, они могли добиться больших успехов в различных сферах. Подводя итоги выступления, премьер-министр подчеркнул, что это не означает, что нужно пересматривать стратегию, однако следует ее рассматривать и с этого ракурса.

Затем были представлены работы, выполненные по результатам предыдущих обсуждений: пересмотр модели демографического прогнозирования с учетом результатов переписи населения, анализ демографических характеристик вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и включение в стратегию, подведение итогов расчета финансовой оценки стратегии.

В контексте стратегических целей: увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение эмиграции и реализация программ активного старения, было отмечено, что пересмотренная модель прогнозирования является базовым сценарием, и план действий демографической стратегии, рамки мониторинга и финансовая модель построены на следующих двух сценариях: ускоренный сценарий и инерционный сценарий.

Были представлены подробности об основных эффектах демографической стратегии. Ожидается, что результаты будут следующими: снижение старения населения, рост омоложения населения, сокращение разрыва в доходах и потреблении за счет вовлечения старшего поколения в социально-экономическую деятельность, Армения значительно повысит индекс развития своего человеческого потенциала, тем самым сократив существующий разрыв с ведущими странами и т.д.

Состоялся обмен идеями, были представлены замечания по различным пунктам стратегии.

Премьер-министр поручил ответственным лицам подготовить отчет по итогам обсуждений, на основе которого проект стратегии будет представлен на утверждение правительства и будут намечены дальнейшие шаги.