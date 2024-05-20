Время в Ереване: 11:07,   24 Май 2024

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-24

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 мая, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 387.97 драм. Курс евро вырос на 1.64 драмa и составил 421.76 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 4.29 драм. Курс британского фунта вырос на 2.53 драмa и составил 492.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 342.62 драмa и составила 29968.89 драм. Цена серебра выросла на 0.47 драмa и составила 370.21 драм.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am