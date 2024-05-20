Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-24

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 мая, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 387.97 драм. Курс евро вырос на 1.64 драмa и составил 421.76 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 4.29 драм. Курс британского фунта вырос на 2.53 драмa и составил 492.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 342.62 драмa и составила 29968.89 драм. Цена серебра выросла на 0.47 драмa и составила 370.21 драм.