Азиатские индексы - 20-05-24
ТОКИО, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 39069.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.82% и составил 2768.04 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.54% и составил 3171.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 19636.22 пункта.
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