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Прокурор МУС подал ходатайство о получении ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС

Прокурор МУС подал ходатайство о получении ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился в палату предварительного производства с ходатайством о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, также трех высокопоставленных должностных лиц палестинского радикального движения ХАМАС. 

Как передает “Арменпресс, об этом говорится в заявлении Карим Хана, опубликованном на сайте МУС. 

В нем отмечается, что на основании собранных доказательств у прокуратуры есть разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности на палестинской территории (сектор Газа), по крайней мере с 8 октября 2023 года». 

Кроме того, согласно документу, у прокуратуры есть “разумные основания полагать”, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Палестины (в секторе Газа) с 7 октября 2023 года. 

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле погибли 1200 человек, около 250 были взяты в заложники. По последним данным Израиля, в секторе Газа все еще остаются 128 заложников, 36 заложников погибли. 

По данным местных властей, в ходе ответных военных действий Израиля в секторе Газа погибло более 35 500 палестинцев и 80 000 получили ранения.


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