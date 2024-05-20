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Китай ввел санкции в отношении еще трех оборонных концернов США

Китай ввел санкции в отношении еще трех оборонных концернов США

Китай ввел санкции в отношении еще трех американских оборонных концернов. В список “ненадежных предприятий” попали оборонные и космические подразделения компании Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Как передает “Арменпресс, об этом сообщает Российская служба Deutsche Welle, со ссылкой на Министерство торговли Китая. 

В сообщении министерства говорится, что эти американские компании поставляли Тайваню вооружение. Этим компаниям запрещено инвестировать в Китай, а их руководителям запрещен въезд в Китай. 

В последнее время Китай ввел ряд санкций против американских предприятий, поставляющих Тайваню оружие. В сентябре 2023 года санкции были введены в отношении Lockheed Martin и Northrop Grumman. В январе черный список пополнили еще пять американских компаний.


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