Время в Ереване: 11:07,   26 Май 2024

Председатель Парламента Армении выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и сопровождавших его лиц

Председатель Парламента Армении выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и сопровождавших его лиц

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян направил председателю Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммад-Багеру Галибафу письмо с соболезнованиями. 

Как сообщает “Арменпресс, в письме говорится: 

Ваше превосходительство, 

Мы с глубоким прискорбием восприняли гибель президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, членов правительства и сопровождавших лиц в результате крушения вертолета. 

Республика Армения и армянский народ разделяют эту трагическую боль вместе с братским народом Ирана. 

В это трудное время позвольте мне от имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично выразить глубокие соболезнования, слова утешения и братской поддержки, членам парламента и дружественному народу Ирана”.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, 19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am