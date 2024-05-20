Председатель Парламента Армении выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и сопровождавших его лиц

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян направил председателю Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммад-Багеру Галибафу письмо с соболезнованиями.

Как сообщает “Арменпресс”, в письме говорится:

“Ваше превосходительство,

Мы с глубоким прискорбием восприняли гибель президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, членов правительства и сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

Республика Армения и армянский народ разделяют эту трагическую боль вместе с братским народом Ирана.

В это трудное время позвольте мне от имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично выразить глубокие соболезнования, слова утешения и братской поддержки, членам парламента и дружественному народу Ирана”.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, 19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.