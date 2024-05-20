Иранист после трагической смерти Эбрахима Раиси не предвидит существенных изменений в армяно-иранских отношениях

При администрации президента Эбрахима Раиси армяно-иранские отношения отличались довольно широким сотрудничеством. Внешняя и внутренняя политика Исламской Республики Иран разрабатывается с согласия и разрешения духовного лидера страны. И, можно предположить, что существенных изменений в армяно-иранских отношениях не произойдет.

Подобное мнение в беседе с “Арменпресс” выразила иранист Гоар Искандарян, охарактеризовав армяно-иранские отношения в период президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, коснувшись дальнейших развитий в отношениях между двумя странами после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахияна.

Иранист признала, что на долю президента Раиси выпал самый тяжелый период с точки зрения региональной безопасности.

“После последней Арцахской войны он занялся укреплением мира в регионе, озвучиванием армянских, а также иранских интересов, которые совпадали. Это - был период защиты этих интересов. Мы очень хорошо помним, что именно Эбрахим Раиси, духовный лидер Ирана, а также министр иностранных дел Абдуллахиян четко указали, что граница между Ираном и Арменией является исторической границей, и это для них (Исламской Республики Иран) красная линия, и они не потерпят никаких изменений этих границ”, - подчеркнула Гоар Искандарян.

Она с сожалением констатировала, что президент Ирана Эбрахим Раиси так и не посетил Армению, напомнив, что, тем не менее, он несколько раз встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на различных международных площадках. И иранская сторона неоднократно заявляла о приверженности своей политике.

“Мы должны отметить одну очень важную вещь. В период правления Раиси армяно-иранское экономическое сотрудничество значительно развилось. То есть, у нас был рост по сравнению с предыдущим показателем. Между Ираном и Арменией активно развивалось сотрудничество в экономической сфере. Стало известно, что также строится второй мост между Арменией и Ираном, чтобы стороны увеличили товарооборот. Именно в период правления президента Раиси политика присоединения Армении к программе Север-Юг получила новый импульс”.

Она обратила внимание на то важное обстоятельство, что ИРИ неоднократно отмечала, что Армения должна играть ключевую роль как в программе Север-Юг, так и в плане соединения Персидского залива с Черным морем.

“Мы определенно видели, что действующее правительство Ирана очень хорошо понимало, что после последней Арцахской войны в регионе происходят изменения, и предпринимаются попытки ослабить позиции как Ирана, так и Армении, в обход интересов двух стран. Поэтому, очень трезво оценив ситуацию, было принято решение укрепить армяно-иранские отношения», - сказала Искандарян.

Касаясь внутриполитических процессов, ожидаемых в Иране после трагической смерти Эбрахима Раиси, иранист уточнила, что в соответствии со статьей 131 Конституции Исламской Республики Иран, президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента объявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту.

“Сегодня этот вопрос уже вынесен на обсуждение, и вице-президент Мохаммад Мохбер должен провести этот процесс. Кроме того, согласно Конституции, первый вице-президент, председатель Меджлиса и глава судебной системы должны вместе организовать новые президентские выборы в течение 50-дневного срока. И на этот раз избранный президент также должен быть утвержден духовным лидером Ирана и после этого приступить к полноценной работе”, - объяснила иранист.

Давид Мамян