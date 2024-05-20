Президент Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

“Меня глубоко поразило страшное известие о крушении вертолета, в результате которого погибли президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица.

Выражаю искренние соболезнования правительству и дружественному народу Ирана. Мы разделяем горе иранского народа и желаем выдержки и сил в эту тяжелую минуту”, - написал Хачатурян в своем микроблоге в Х.

Deeply shocked by the devastating news of helicopter crash, which claimed lives of Dr. Seyyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, Foreign Minister Amirabdollahian, other officials.

My sincerest condolences to Government and friendly people of #Iran. We share… — Vahagn Khachaturyan (@President_Arm) May 20, 2024

Как ранее сообщал “Арменпресс”, 19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.