Президент Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

“Меня глубоко поразило страшное известие о крушении вертолета, в результате которого погибли президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица.

Выражаю искренние соболезнования правительству и дружественному народу Ирана. Мы разделяем горе иранского народа и желаем выдержки и сил в эту тяжелую минуту”, - написал Хачатурян в своем микроблоге в Х.

Deeply shocked by the devastating news of helicopter crash, which claimed lives of Dr. Seyyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, Foreign Minister Amirabdollahian, other officials.

