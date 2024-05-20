Время в Ереване: 11:07,   26 Май 2024

Президент Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана

Президент Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. 

“Меня глубоко поразило страшное известие о крушении вертолета, в результате которого погибли президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица. 

Выражаю искренние соболезнования правительству и дружественному народу Ирана. Мы разделяем горе иранского народа и желаем выдержки и сил в эту тяжелую минуту”, - написал Хачатурян в своем микроблоге в Х. 

Как ранее сообщал “Арменпресс, 19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил. 

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am