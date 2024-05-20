В Индии проходит пятый тур самых масштабных в мире выборов

В пятом из семи туров всеобщих парламентских выборов, стартовавших в 49 избирательных округах Индии, смогут проголосовать более 89,5 миллионов избирателей. “Арменпресс”, передает об этом со ссылкой на The Times of India.

Голосование проводится в шести штатах и двух союзных территориях (страна разделена на 28 штатов и 8 союзных территорий).

На данном этапе за 49 мест в нижней палате парламента, Лок Сабха, борются 695 кандидатов.

После пятого тура страну ждут еще два тура голосования: 25 мая и 1 июня. Результаты выборов будут объявлены 4 июня.

Право голоса имеют все граждане, достигшие 18-летнего возраста. По данным избирательной комиссии, на момент начала голосования в Индии было зарегистрировано 968 миллионов избирателей, из которых 497 миллионов мужчин и 471 миллион женщин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди идет на третье переизбрание. Правящая Индийская Народная партия (BJP – Bharatiya Janata Party) борется с альянсом из более чем двух десятков оппозиционных партий, основной силой которого является старейшая политическая партия страны, Индийский национальный конгресс.