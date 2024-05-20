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Центральный банк РА выпустил в обращение золотую памятную монету “100-летие со дня рождения Шарля Азнавура”

Центральный банк РА выпустил в обращение золотую памятную монету “100-летие со дня рождения Шарля Азнавура”

20 мая 2024 года Центральный банк Республики Армения вводит в обращение золотую памятную монету “100-летие со дня рождения Шарля Азнавура

Памятная монета, посвященная 100-летию со дня рождения Шарля Азнавура 

ШАРЛЬ АЗНАВУР (19242018 гг.), выдающийся французский певец, автор песен, киноактер, писатель и общественный деятель армянского происхождения. 

Шарль Азнавур родился в Париже в семье армянских иммигрантов, избежавших Геноцида армян.

С детства он проявлял большой интерес к искусству. Профессиональный творческий путь Азнавура начался в 1940-х годах. Всеобщее признание он получил в 1956 году после выступления в концертном зале “Олимпия” в Париже. 

За свою музыкальную карьеру Азнавур написал и был соавтором более 1000 песен, в том числе “Мама”, “Богема”, “Вчера еще”, “Юность”, “Она”, “Две гитары”, “Вечная любовь”, “Аве Мария” и др., и записал около 1400 песен на разных языках. Среди песен, посвященных Армении – “Для тебя, Армения”, “Они пали”, “Нежная Армения”. 

Азнавур снялся более чем в 90 фильмах и является автором ряда книг. 

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 году он основал ассоциацию “Азнавур – Армении”, а 2016 году вместе со своим сыном Николя Азнавуром создал Фонд “Азнавур” с целью реализации образовательных, социальных и культурных программ. 

Азнавур был удостоен множества государственных наград и званий, среди которых Орден Почетного легиона Франции (кавалер, офицер и командор), звание “Национальный Герой Армении” и Орден Отечества. С 2009 года он являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем Армении в офисе ООН в Женеве. 

Творчество Азнавура представляет собой оригинальное переплетение поэзии, музыки и актерского мастерства. На сегодняшний день продано около 200 миллионов компакт-дисков Азнавура. 

Именем Азнавура названа одна из площадей города Еревана, а в городе Гюмри ему установлен памятник. 

Аверс: памятник Шарлю Азнавуру в Гюмри (скульптор С. Петросян, архитектор А. Тарханян, 2002 г.).                   

Реверс: портрет Шарля Азнавура, цифра 100 в виде стилизованных нот, фортепианные клавиши и микрофон. 

Авторы эскизов – Вардан Варданян (аверс), Карен Меликян (реверс). 

Монета отчеканена на Монетном дворе Польши. 

Технические параметры 

Номинал                             10 000 драм

Металл/проба                                золото 9990

Вес                                         8,6 г

Диаметр                             22,0 мм

Качество                             пруф

Гурт                                       рифленый

Количество выпуска     500 штук

Год выпуска                      2024


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