Центральный банк РА выпустил в обращение золотую памятную монету “100-летие со дня рождения Шарля Азнавура”

20 мая 2024 года Центральный банк Республики Армения вводит в обращение золотую памятную монету “100-летие со дня рождения Шарля Азнавура”.

Памятная монета, посвященная 100-летию со дня рождения Шарля Азнавура

ШАРЛЬ АЗНАВУР (1924–2018 гг.), выдающийся французский певец, автор песен, киноактер, писатель и общественный деятель армянского происхождения.

Шарль Азнавур родился в Париже в семье армянских иммигрантов, избежавших Геноцида армян.

С детства он проявлял большой интерес к искусству. Профессиональный творческий путь Азнавура начался в 1940-х годах. Всеобщее признание он получил в 1956 году после выступления в концертном зале “Олимпия” в Париже.

За свою музыкальную карьеру Азнавур написал и был соавтором более 1000 песен, в том числе “Мама”, “Богема”, “Вчера еще”, “Юность”, “Она”, “Две гитары”, “Вечная любовь”, “Аве Мария” и др., и записал около 1400 песен на разных языках. Среди песен, посвященных Армении – “Для тебя, Армения”, “Они пали”, “Нежная Армения”.

Азнавур снялся более чем в 90 фильмах и является автором ряда книг.

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 году он основал ассоциацию “Азнавур – Армении”, а 2016 году вместе со своим сыном Николя Азнавуром создал Фонд “Азнавур” с целью реализации образовательных, социальных и культурных программ.

Азнавур был удостоен множества государственных наград и званий, среди которых Орден Почетного легиона Франции (кавалер, офицер и командор), звание “Национальный Герой Армении” и Орден Отечества. С 2009 года он являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем Армении в офисе ООН в Женеве.

Творчество Азнавура представляет собой оригинальное переплетение поэзии, музыки и актерского мастерства. На сегодняшний день продано около 200 миллионов компакт-дисков Азнавура.

Именем Азнавура названа одна из площадей города Еревана, а в городе Гюмри ему установлен памятник.

Аверс: памятник Шарлю Азнавуру в Гюмри (скульптор – С. Петросян, архитектор – А. Тарханян, 2002 г.).

Реверс: портрет Шарля Азнавура, цифра 100 в виде стилизованных нот, фортепианные клавиши и микрофон.

Авторы эскизов – Вардан Варданян (аверс), Карен Меликян (реверс).

Монета отчеканена на Монетном дворе Польши.

Технические параметры

Номинал 10 000 драм

Металл/проба золото 9990

Вес 8,6 г

Диаметр 22,0 мм

Качество пруф

Гурт рифленый

Количество выпуска 500 штук

Год выпуска 2024