Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю гибели президента Ирана и сопровождающих его лиц
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. В послании говорится:
“Ваше Высокопреосвященство,
Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.
От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц.
Выражаю слова поддержки правительству и народу Исламской Республики Иран, желаю сил и стойкости в это тяжелое время.
Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”.
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