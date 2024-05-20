Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю гибели президента Ирана и сопровождающих его лиц

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета. В послании говорится:

“Ваше Высокопреосвященство,

Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц.

Выражаю слова поддержки правительству и народу Исламской Республики Иран, желаю сил и стойкости в это тяжелое время.

Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”.