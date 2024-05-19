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Сотни людей в секторе Газа не могут выехать на лечение из-за закрытия Израилем двух КПП. СМИ

Сотни людей в секторе Газа не могут выехать на лечение из-за закрытия Израилем двух КПП. СМИ

Почти 700 раненых и нуждающихся в лечении жителей сектора Газа не могут покинуть его, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом, в результате приостановки работы КПП "Рафах" и "Керем-Шалом".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве, добавив, что в свете закрытия двух КПП Израиль не позволил 690 больным и раненым выехать из Газы на лечение.

По данным управления, израильская сторона также не разрешает 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехать в Газу, что в значительной мере усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис в секторе.


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