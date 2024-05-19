В Международный день защиты детей на площади Республики представят мюзикл «Пайлоу»

В Международный день защиты детей, 1 июня, по инициативе мэрии Еревана лучший детский спектакль года будет доступен всем детям.

Как сообщили Арменпресс в мэрии столицы, вечером в 20:00 часов мюзикл «Пайлоу» покажут на площади Республики — с новым подходом, световым и звуковым оборудованием, сценой.