В Международный день защиты детей на площади Республики представят мюзикл «Пайлоу»
В Международный день защиты детей, 1 июня, по инициативе мэрии Еревана лучший детский спектакль года будет доступен всем детям.
Как сообщили Арменпресс в мэрии столицы, вечером в 20:00 часов мюзикл «Пайлоу» покажут на площади Республики — с новым подходом, световым и звуковым оборудованием, сценой.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:50 Анонс мероприятий на 27 мая
- 17:26 Анонс мероприятий на 26 мая
- 17:02 Запись вице-спикера парламента Чехии о действиях Азербайджана в НКвызвала бурную реакцию в Баку
- 16:43 Любое вооруженное формирование, кроме госструктур, в РА является незаконным. Пресс-секретарь МВД
- 15:03 Никол Пашинян посетил погранзаставу службы СНБ на участке Баганис
- 14:40 Никол Пашинян посетил церковь Св. Богоматери в Воскепаре
- 14:20 Делегация НС РА участвует в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО
- 14:05 Адвокат сообщает об обыске в доме мэрии Степанакерта
- 13:20 На всей территории Армении время от времени ожидаются дождь и гроза
- 12:32 «Нагорный Карабах. Армянское наследие под угрозой». Фотовыставка в парламенте Канады
- 12:11 Возможное изменение ЕС размера платы за шенгенскую визу не коснется граждан Армении. МИД
- 12:08 Глава Пентагона вернулся к исполнению своих обязанностей
- 11:56 В Кремле заявили, что Путин не планирует новой волны мобилизации
- 11:40 При содействии Ucom в Армении стартовал фестиваль Sunchild
- 11:30 Вертолет премьер-министра совершил внеплановую посадку в Ванадзоре
- 11:19 Адвокат сообщает об аресте мэра Мартакерта
- 10:49 Европейские индексы - 24-05-24
- 10:48 Американские индексы выросли - 24-05-24
- 10:46 Цены на драгоценные металлы выросли - 24-05-24
- 10:45 Цены на нефть выросли - 24-05-24
- 24.05-21:51 Охрана участка государственной границы в Киранце до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме: Пашинян
- 24.05-21:48 Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
- 24.05-21:11 Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах
- 24.05-20:54 Глава МИД Азербайджана представил главе МИД Германии подробности армяно- азербайджанских переговоров в Алматы
- 24.05-20:05 Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс»
13:42, 18.05.2024
2651 просмотров В республике ожидается переменчивая погода
12:15, 19.05.2024
2229 просмотров Президенты Ирана и Азербайджана провели переговоры
21:48, 24.05.2024
2196 просмотров Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
10:05, 22.05.2024
2194 просмотров Фильм «Анора» с участием Карена Карагуляна и Ваче Товмасяна в конкурсной программе 77-го Каннского фестиваля
19:21, 22.05.2024
1979 просмотров Как минимум две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении: Пашинян