Суд Таиланда рассмотрит ходатайство группы сенаторов об импичменте премьер- министру

Конституционный суд Таиланда рассмотрит 23 мая ходатайство группы из 40 сенаторов с требованием отправить в отставку главу правительства Сеттху Тхависина в связи с предполагаемым нарушением этического кодекса при назначении Пхичита Чынгбанга министром в канцелярии премьер-министра.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Bangkok Post, отметив, что если суд согласится с этой петицией, то Тхависин и Чынгбанг могут быть отстранены от исполнения служебных обязанностей до вынесения решения.

При этом у них будет 15 дней, чтобы сформулировать доводы в свою защиту.

Сенаторы возражают против назначения бывшего юриста Чынгбанга на должность в правительстве, учитывая его прошлое. В июне 2008 года суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьер-министра Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. После этого инцидента Совет юристов Таиланда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Тхависин заявил, что он обращался в Государственный совет, юридический орган правительства, за консультацией по поводу назначения Чынбана, прежде чем представить королю новый состав кабинета для утверждения.

Источник Bangkok Post в правительстве при этом сообщил, что после отбывания тюремного заключения Чынбаном прошло 10 лет, что дает ему право вновь занимать должности в государственных институтах.