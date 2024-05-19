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В Харькове более 10 тысяч человек эвакуировали из районов, близких к военным действиям

В Харькове более 10 тысяч человек эвакуировали из районов, близких к военным действиям

Более 10 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к боевым действиям, в Харьковской области Украины.

Как передает Арменпресс, об этом  в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, уточнив, что всего из Чугуевской, Харьковской и Богодуховской областей эвакуировано 10 314 человек.

Ранее он сообщил о процессе эвакуации жителей из районов, прилегающих к активным боевым действиям.

 


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