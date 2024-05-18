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Военно-политическое противостояние России и Запада продолжается. Лавров

Военно-политическое противостояние России и Запада продолжается. Лавров

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. 

Как передает Арменпресс  со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Острая фаза военно-политического противостояния России с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.


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