Военно-политическое противостояние России и Запада продолжается. Лавров

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Острая фаза военно-политического противостояния России с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей", - сказал министр.