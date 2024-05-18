Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до шести
14:43, 18 Май 2024
Один человек погиб в субботу во время беспорядков в Новой Каледонии.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Таким образом общее число погибших с начала погромов возросло до шести человек.
По данным канала, речь идет о мужчине, который погиб 18 мая в ходе перестрелки в одном из городов в северной части архипелага.
Также отмечается, что два человека получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
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