Число погибших в беспорядках в Новой Каледонии возросло до шести

Один человек погиб в субботу во время беспорядков в Новой Каледонии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Таким образом общее число погибших с начала погромов возросло до шести человек.

По данным канала, речь идет о мужчине, который погиб 18 мая в ходе перестрелки в одном из городов в северной части архипелага.

Также отмечается, что два человека получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.