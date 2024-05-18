Европейские индексы - 17-05-24

МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 18704.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 8167.50 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 8420.26 пункта, а российский RTSI вырос на 0.33% и составил 1211.87 пункта.