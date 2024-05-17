Премьер-министр Словакии перенес еще одну операцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил зампред правительства, глава минобороны республики Роберт Калиняк.

"Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство", — сказал он.

По словам Калиняка, состояние премьера остается серьезным, но стабильным.

Как уточнила глава больницы Мириам Лапуникова, в пятницу утром Фицо сделали компьютерную томографию, на основе которой консилиум принял решение о ревизии пациента.

"Это стандартная процедура. <...> Была удалена некротическая ткань, которая осталась после огнестрельного ранения. Пациент в сознании, он стабилизирован", — рассказала она.

При этом врач подтвердила, что состояние политика "действительно серьезное".

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.

Сообщалось, что политик получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.

По данным местных СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести. Преступнику грозит от 25 лет до пожизненного заключения.