Срок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBank

Что, если мы скажем, что срок Rocket Line теперь дольше, чем ты ожидал? Да-да, мы делаем все возможное, чтобы у тебя были максимально комфортные условия для ежедневных платежей.

Rocket Line уже доступен на 60 месяцев, а это значит, что ты можешь наслаждаться своими покупками в любое время, оплачивая их позже, в более удобное время.

Более того, если выбрать срок до 6 месяцев, цифровую рассрочку Rocket Line можно погасить даже в последний момент, в конце срока, а в случае срока от 9 до 60 месяцев действуют равные ежемесячные платежи.

Вы можете посмотреть, какой лимит тебе доступен, на главной странице приложения Idram&IDBank или на онлайн-платформах IDBanking.am и banking.idram.am.

Напоминаем, что рассрочка Rocket Line доступна во всех торговых точках, где действует оплата по Idram, а это около 21.000 торговых точек и более 1.000 интернет-магазинов и сайтов, а рассрочка Rocket Line 0% доступна в более чем 8.800 точках, где ты можешь совершать покупки и не беспокоиться о процентной ставке, впоследствии заплатив ровно столько же, сколько ты использовал, и ни копейки больше.

Сейчас спросишь - где можно расплатиться с помощью Rocket Line 0%? Ответ на этот вопрос можно получить, перейдя по ссылке и ознакомившись с растущим списком пунктов выдачи.

Нам остается только пожелать тебе приятных покупок и напомнить, что ты всегда можешь позволить себе больше.

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