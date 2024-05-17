Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены СБ ООН на 2027- 2028 годы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления всемирной организации Владимиром Воронковым о выдвижении кандидатуры республики в состав непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН на 2027-2028 годы,. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе беседы президент рассказал о выдвижении кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Выборы состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года", - говорится в сообщении.

По словам президента, Кыргызстан "всесторонне привержен" целям Устава ООН и стремится вносить свой посильный вклад в общее дело "по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития и социального прогресса во всем мире".

Жапаров также напомнил, что в 2023 году при содействии ООН в стране была принята государственная программа по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 года.

"Президент отметил, что на региональном уровне Кыргызстан успешно сотрудничает с ООН и странами Центральной Азии в рамках реализации совместного плана действий по предупреждению экстремизма и противодействию терроризму, а также связанных с ними другими видами трансграничной преступности, включая наркоторговлю, отмывание денег и финансирование терроризма", - отмечается в сообщении.

Президент также особо подчеркнул, что республика решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и принимает активное участие в реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, которая "обеспечивает прочную основу для эффективного противодействия международному терроризму".