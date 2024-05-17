Время в Ереване: 11:07,   26 Май 2024

Соединенные Штаты ввели санкции против России за поставки оружия из КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции против России за поставки оружия из КНДР

Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан России и трех российских компаний, утверждая, что они причастны к поставкам оружия из КНДР в Россию. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в заявлении финансового ведомства США. 

Под штрафы попали Рафаэль Казарян и связанные с ним компании “Транс Капитал” и “Рафорт”, а также Алексей Буднев и его компания “Технология”. 

По версии Минфина США, Газарян выступал посредником между российскими чиновниками и гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который вел переговоры с Пхеньяном о закупке оружия для Москвы. Для осуществления сделок Казарян использовал ООО “Транс Капитал”. Мкртычев был включен в санкционный список США в марте 2023 года. А Буднев помог поставить в Россию военное оборудование связи для нужд российской армии, которое предположительно производилось в Северной Корее, отметили в Минфине. 

Санкции предполагают блокировку имущества и активов на территории США. Кроме того, физическим и юридическим лицам в США запрещено вести бизнес с лицами, включенными в санкционный список.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am