Соединенные Штаты ввели санкции против России за поставки оружия из КНДР

Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан России и трех российских компаний, утверждая, что они причастны к поставкам оружия из КНДР в Россию. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в заявлении финансового ведомства США.

Под штрафы попали Рафаэль Казарян и связанные с ним компании “Транс Капитал” и “Рафорт”, а также Алексей Буднев и его компания “Технология”.

По версии Минфина США, Газарян выступал посредником между российскими чиновниками и гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который вел переговоры с Пхеньяном о закупке оружия для Москвы. Для осуществления сделок Казарян использовал ООО “Транс Капитал”. Мкртычев был включен в санкционный список США в марте 2023 года. А Буднев помог поставить в Россию военное оборудование связи для нужд российской армии, которое предположительно производилось в Северной Корее, отметили в Минфине.

Санкции предполагают блокировку имущества и активов на территории США. Кроме того, физическим и юридическим лицам в США запрещено вести бизнес с лицами, включенными в санкционный список.