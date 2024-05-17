Компания Ucom поздравляет всех с Днем телекоммуникаций

17 мая в мире отмечается Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, который связан с созданием Международного союза электросвязи 17 мая 1865 года.

Международный союз электросвязи - Агентство ООН, которое занимается регулированием использования радиочастот, распространением телекоммуникационных инфраструктур и систематизацией и развитием технических стандартов на глобальном уровне.

Союз был создан с осознанием того, что сегодня современные технологии связи способствуют реализации всех глобальных целей ООН, а телекоммуникации - сфера, которая создает основу для дальнейшего развития человечества и решения существующих проблем.

Армения также является членом Международного союза электросвязи, и Ucom, как телекоммуникационная компания, действующая в Армении, предоставляет разные услуги связи, быструю и качественную интернет-связь, а также популярные среди абонентов пакетные решения.

“У Ucom множество абонентов в Армении, и сейчас мы активно расширяем наши сети, чтобы в каждом уголке страны наши соотечественники могли пользоваться качественным интернетом. Это большая честь и большая ответственность для нас. С гордостью могу сказать, что большая часть наших абонентов пользуется пакетными услугами, доверяя нам в вопросе и мобильной связи, и фиксированного интернета, и телевидения”, - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

Отметим, что компания Ucom, согласно своей стратегии, расширяет свою фиксированную и мобильную сети в Армении. В частности, в течение прошлого и текущего года фиксированная сеть компании была запущена в шести новых населенных пунктах. В вопросе расширения и модернизации сети компания сотрудничает с компанией Nokia и другими международными корпорациями, а новые и современные телевизионные решения внедряются в сотрудничестве с международной компанией MediaKind.