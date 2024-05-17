Си Цзиньпин заявил о необходимости создания новой структуры мировой безопасности

Председатель Китая Си Цзиньпин считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо создать новую эффективную структуру обеспечения глобальной безопасности. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил МИД Китая, цитируя слова президента Китая на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

“Фундаментальным решением кризиса в Украине является содействие созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой новой архитектуры безопасности”, - сказал председатель Китая.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин, ознакомив Путина с позицией Китая по Украине, подчеркнул, что “решение любой серьезной проблемы должно быть направлено не только на устранение симптомов, но и на устранение первопричины”.