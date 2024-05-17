В Чехии пройдут Дни армянской культуры

В Праге пройдут Дни армянской культуры, которые продлятся 3 дня. С 24 по 26 мая в разных местах Праги состоятся различные мероприятия - показы армянской народной одежды, полотен современных армянских художников, концерт армянской народной песни.

Как передает “Арменпресс”, на выставке “Армянский костюм и живопись” 25-26 мая в Доме национальных меньшинств будут представлены экспонаты Культурного центра “Терьян”. В сотрудничестве с платформой “ArtInsigt” состоится пока картин армянских художников Грачья Варданяна, Карена Барсегяна, Арутюна Карапетяна, Карена Петросяна, Геворга Саркисяна, Ваагна Амалбашяна, Левона Флджяна, Гагика Ччяна и др.

В рамках Дней культуры, 26 мая, в Армянской Апостольской церкви Праги состоится концерт, на котором выступит сопрано Варине Мкртчян. Пройдут лекции об армянской культуре. 25 мая во Французском институте состоится показ фильма Сергея Параджанова “Цвет граната”.

Праздничные мероприятия были инициированы армяно-чешской организацией “ČARM”, которая активно занимается распространением армянской культуры в Чехии.

“В эти трудные для нашей страны времена посредством культуры мы пытаемся привлечь внимание Европы к нашей стране. Принимая во внимание этот факт, мы решили взять на себя инициативу представить чешской публике армянскую культуру. Нам уже удалось реализовать ряд проектов. Теперь пришло время провести Дни культуры. В эти дни мы представим лишь небольшую часть палитры армянской культуры, которая не оставит равнодушной и зарубежную аудиторию”, - сказал Белла Князчян, директор-основатель армяно-чешской организации “ČARM”.