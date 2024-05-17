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Европейские индексы - 16-05-24

Европейские индексы - 16-05-24

МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.69% и составил 18738.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.63% и составил 8188.49 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 8438.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1207.94 пункта.


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