Европейские индексы - 16-05-24

МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.69% и составил 18738.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.63% и составил 8188.49 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 8438.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1207.94 пункта.