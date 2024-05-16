Россия рассчитывает на подписание контракта по строительству газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. м газа через территорию Монголии. Есть еще другие новые проекты", - сказал он.

В конце декабря 2023 г. Новак сообщал, что идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта "Сила Сибири - 2" между "Газпромом" и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка "Силы Сибири - 2" по территории Монголии.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.