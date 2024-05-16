В Молдове назначили дату выборов президента

Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдовы: они пройдут 20 октября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, с инициативой о внесении в повестку проекта об утверждении даты президентских выборов выступила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Вероника Рошка, предложив провести выборы 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС.

"Итак, за инициативу проголосовало 56 депутатов, спасибо, коллеги", - сказал по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.

Президент Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. По предложению Санду, выборы президента и референдум должны пройти в один день. Для этого депутаты внесли соответствующие поправки в избирательное законодательство. Ранее в четверг депутаты также утвердили дату референдума, он пройдет также 20 октября.