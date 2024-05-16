Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для Вооруженных сил Украины, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок западного оружия Киеву.

"Мы закончили заседание военного комитета, украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Бауэр.

Он добавил, что "сейчас поддержка в пути", и выразил надежду, что "она поступит как можно скорее ".