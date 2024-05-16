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Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для Вооруженных сил Украины, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок западного оружия Киеву.

"Мы закончили заседание военного комитета, украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Бауэр.

Он добавил, что "сейчас поддержка в пути", и выразил надежду, что "она поступит как можно скорее ".


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