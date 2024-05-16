МИД РФ объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

Москва объявила военного атташе при посольстве Британии в РФ Андриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится на сайте МИД России.

"В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Андриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.