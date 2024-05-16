Президент Сербии и премьер Венгрии попросят разрешения навестить раненого премьер-министра Словакии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо посетить его через несколько дней.

"Уверен, что в предстоящие дни вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном получу разрешение его (Фицо - ред.) семьи на посещение. Конечно, это не может быть сегодня и завтра, но надеюсь, что он все это преодолеет. Он - борец, исключительно сильный лидер, не в физическом, но в ментальном смысле, и уверен, что это поможет ему преодолеть все эти проблемы", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Вучич журналистам на полях регионального форума "ЕС-Западные Балканы".

Он также уточнил, что получил досье задержанного МВД за угрозы ему мужчины в городе Сомбор на севере Сербии. "Такого списка я ещё не видел - разбой, тяжкие кражи, не знаю, что ещё... Сказал себе - возможно ли, что такие люди ещё есть где-то?" - отметил сербский лидер.

Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.

Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.