При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство NNA.
"Два человека погибли при авиаударе по автомобилю на трассе Эр-Рамадия-Кана", - говорится в сообщении агентства.
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