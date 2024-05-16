Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Премьер-министр Пашинян принял руководство Всемирного банка и Международной финансовой корпорации

Премьер-министр Пашинян принял руководство Всемирного банка и Международной финансовой корпорации

Премьер-министр Никол Пашинян принял старшего управляющего директора Всемирного банка Акселя ван Тротсенбурга и регионального вице-президента Международной финансовой корпорации (IFC) Альфонсо Гарсию Мору.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества правительства Республики Армения со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. В частности, премьер-министр подчеркнул эффективное сотрудничество с ВБ в продвижении проводимых в нашей стране реформ, реализации различных программ в экономике, инфраструктуре, образовании и в других сферах. Премьер-министр также подчеркнул важность сложившегося с Международной финансовой корпорацией тесного сотрудничества, в частности, в финансовой сфере.

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, а также затронуты возможности диверсификации экономики Армении и шаги в этом направлении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am