Премьер-министр Пашинян принял руководство Всемирного банка и Международной финансовой корпорации

Премьер-министр Никол Пашинян принял старшего управляющего директора Всемирного банка Акселя ван Тротсенбурга и регионального вице-президента Международной финансовой корпорации (IFC) Альфонсо Гарсию Мору.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества правительства Республики Армения со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. В частности, премьер-министр подчеркнул эффективное сотрудничество с ВБ в продвижении проводимых в нашей стране реформ, реализации различных программ в экономике, инфраструктуре, образовании и в других сферах. Премьер-министр также подчеркнул важность сложившегося с Международной финансовой корпорацией тесного сотрудничества, в частности, в финансовой сфере.

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, а также затронуты возможности диверсификации экономики Армении и шаги в этом направлении.