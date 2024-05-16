Idram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничестве

Idram Junior и образовательная программа Koreez подписали меморандум о сотрудничестве. Организации разрабатывают новый конкурс по финансовому образованию, в котором смогут принять участие все желающие школьники с 3 по 8 классов.

По словам директора компании Idram Арсена Кденяна, это сотрудничество показывает стремление компании Idram передать необходимые финансовые знания детям с раннего возраста и иметь более подготовленное поколение в этом отношении. «Учитывая, что во всем мире, а также в нашей стране, виды финансового мошенничества становятся все более разнообразными, а наше общество с каждым днем все больше и больше имеет дело с финансовыми инструментами и операциями, мы считаем, что лучший способ создать финансово грамотное общество — это обучать детей с детства. Причем делать это нужно в доступной и понятной для современных детей форме, и, по нашему мнению, лучший вариант для этого - игра. Именно поэтому мы решили создать игру о финансовом образовании, которая будет называться Junius. Благодаря ей дети сначала будут готовиться к конкурсу с помощью игры в приложении Idram Junior, а затем примут участие в самом конкурсе и получат возможность выиграть ценные призы», - сказал Арсен Кденян.

«Конкурс Junius был создан для повышения финансовой грамотности школьников. Финансовое образование — это не просто школьный предмет, это жизненный навык. Обучение детей управлению деньгами с раннего возраста закладывает фундамент для надежного и процветающего будущего. Финансовая грамотность дает детям возможность принимать взвешенные решения, ставит их на путь к финансовой независимости, прививает чувство ответственности за свои финансы и будущие цели. Мы верим, что конкурс даст реальные результаты и, объединив наши силы, мы сможем обучить тысячи школьников», - отметил Сурен Алоян, основатель образовательной программы Koreez.

Компании сообщают, что возможность зарегистрироваться для участия в конкурсе уже открыта на сайте koreez.am, а в ближайших обновлениях приложения Idram Junior также будет доступна игра Junius, с помощью которой дети смогут подготовиться к конкурсу.

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