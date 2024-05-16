Стартовало «Дело и занятость: Экспо-2024 ЕГУ», объединив под одной крышей абитуриентов, студентов, и работодателей

В Ереванском государственном университете стартовало «Дело и занятость: Экспо-2024 ЕГУ», посвященное 105-летию со дня основания ЕГУ. Оно объединило под одной крышей абитуриентов, студентов, выпускников, подразделения университета и работодателей.

Как сообщает Арменпресс, в ходе экспо абитуриенты получат возможность ознакомиться с конкурентными образовательными программами, студенты - возможность встретиться со своими будущими работодателями, а работодатели - возможность представить свою деятельность и возможности работы.

Ректор ЕГУ Ованес Ованнисян, приветствуя присутствующих и поздравив вуз со 105-летием, подчеркнул, что ЕГУ – это вуз, через который прошли тысячи людей, найдя свое место в различных учреждения. По его словам, влияние ЕГУ на развитие Армении невозможно описать и оценить.

«Сегодня мы проводим это экспо второй год подряд. В прошлом году экспо посетило более 20 тысяч человек, в этом году мы ожидаем, что эта цифра увеличится. Я думаю, что это очень хорошая возможность для встречи работодателя и образования. За это время мы изменили многие наши программы, приведя их в соответствие с требованиями рынка, а многие наши партнеры были вовлечены в образовательные процессы», - отметил ректор ЕГУ.

К «Дело и занятость: Экспо-2024 ЕГУ» присоединилось ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», которое представляет современные и востребованные профессии в сфере горнодобывающей промышленности, ломая существующие вокруг отрасли стереотипы.

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» Вардан Джанян, подчеркнув важную роль подобных мероприятий, отметил, что «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» с большим удовольствием присоединился к экспо, поскольку горнодобывающая промышленность является одной из важнейших отраслей экономики Армении.

«Хотя наша сфера является одним из важных для страны звеньев, у нас есть проблема: наша сфера не очень хорошо воспринимается обществом и будущими работниками, и это очень хорошая возможность представить ее в лучшем виде, чтобы умные специалисты, в том числе из главного вуза нашей страны, пришли работать в нашу сферу. О горнодобывающей сфере существуют мифы, и вместе с ЕГУ мы должны сделать все возможное, чтобы они не влияли на решения людей.

Один из мифов заключается в том, что в развитых странах горнодобывающая промышленность отсутствует, но на самом деле в наиболее развитых странах Запада, таких как США, Канада и Австралия, очень развита горнодобывающая промышленность. Т.е. развитая и современная экономика включает в себя и горнодобывающую промышленность, но не все в Армении это воспринимают. Во-вторых, бытует мнение, что в нашей сфере нам нужна в основном рабочая сила, а не научные специалисты, что не совсем верно», - сказал Вардан Джанян.

Он отметил, что интерес студентов достаточно высок, и исходя из этого интереса, они будут совместно с ЕГУ организовывать подобные мероприятия, на которых будут представлять деятельность компании и важные направления.

Начальник отдела связей с общественностью и СМИ ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» Араик Маргарян подчеркнул, что в рамках экспо представлены специальности компании, чтобы показать и доказать, что самые технологичные, передовые и наукоемкие специализации нужны именно горнодобывающей промышленности.

«Должен отметить, что получить высокотехнологичные устройства из камня очень сложно: в тех же смартфонах используются различные медные детали и другие материалы, полученные из самого камня. Т.е. для того чтобы превратить камень в высокотехнологичное устройство, нужно много специалистов и много знаний. Мы пришли сегодня, чтобы показать студентам именно это и объяснить, что те профессии, которые, по их мнению, на данный момент не востребованы, сегодня всегда являются востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в сфере горнодобывающей промышленности», - сказал Араик Маргарян.

В беседе с Арменпресс студенты отметили, что это очень хорошая возможность ознакомиться с рынком труда, завязать новые связи с точки зрения дальнейшего сотрудничества и поиска работы.

В рамках экспо также пройдут различные конференции. Мероприятие завершится праздничным концертом, в ходе которого будут объявлены результаты культурных конкурсов и конкурса «Лучший студент ЕГУ».