Делегация НС приняла участие в заседании подготовительного комитета Всемирной конференции спикеров парламентов МПС

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 16 мая принял участие в первом заседании подготовительного комитета шестой Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (МПС) в городе Женеве Швейцарской Конфедерации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в этом году геополитической группой МПС "Евразия" Армения впервые избрана членом подготовительного комитета Всемирной конференции спикеров парламентов МПС.

На открытии заседания выступили председатель МПС Тулия Эксон и генеральный секретарь Мартин Чунгонг.

Председатель и генсек МПС вкратце представили итоги предыдущих конференций, основные ожидания и цели 6-й конференции.

В центре обсуждения – повестка предстоящей конференции, в частности вопросы установления мира во всем мире, устойчивого развития и преодоления стоящих перед демократией современных вызовов.

Парламентарии обсудили с представителями МПС и ООН вопросы сотрудничества с международными многовекторными организациями в преодолении существующих вызовов.

Затронуты чрезвычайная климатическая ситуация в мире, воздействие новых и потенциально опасных технологий, нарушения прав человека и верховенства закона, гендерная дискриминация, политическая поляризация и недоверие общества к политическим институтам.