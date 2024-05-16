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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-24

ЕРЕВАН, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 мая, курс доллара США вырос на 0.57 драмa и составил 388.09 драм. Курс евро вырос на 2.44 драмa и составил 421.93 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 4.27 драм. Курс британского фунта вырос на 3.28 драмa и составил 491.67 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 76.22 драмa и составила 29415.43 драм. Цена серебра выросла на 5.33 драмa и составила 359.54 драм.


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