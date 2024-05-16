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Азиатские индексы выросли - 16-05-24

Азиатские индексы выросли - 16-05-24

ТОКИО, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.39% и составил 38920.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.24% и составил 2737.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.08% и составил 3122.40 пункта, а HANG SENG вырос на 1.59% и составил 19376.53 пункта.


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