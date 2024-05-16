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Никол Пашинян принял комиссара ЕС по торговле

Никол Пашинян принял комиссара ЕС по торговле

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял комиссара ЕС по торговле, вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на пресс-релиз Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит Валдиса Домбровскиса в Армению и выразил удовлетворение уровнем сотрудничества Армения-ЕС. 

Премьер-министр РА подчеркнул важность состоявшейся 5 апреля в Брюсселе встречи высокого уровня Армения-ЕС-США и эффективной реализации достигнутых договоренностей. Пашинян сообщил, что правительство РА сегодня приняло программу государственного содействия доступности жилья для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и подчеркнул необходимость помощи ЕС в ее реализации. 

Комиссар ЕС по торговле отметил, что по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе ЕС продолжит способствовать экономическому развитию Армении, включая сферы энергетики, инфраструктур, диверсификации рынка, внедрение стандартов, улучшение бизнес-среды и другим направлениям. Валдис Домбровскис добавил, что приоритеты экономических и инвестиционных программ разрабатываются с армянскими партнерами. 

Стороны коснулись и процесса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, проекта правительства РА “Перекресток мира”, разблокирования региональных транспортных инфраструктур и его принципов. 

Также были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности. В этом контексте особо была отмечена деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.


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