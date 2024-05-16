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В ЕС нет единого мнения по вопросу признания Палестинского государства: Петер Стано

В ЕС нет единого мнения по вопросу признания Палестинского государства: Петер Стано

Признание Палестинского государства относится исключительно к компетенции государств-членов ЕС, и они не единодушны в этом вопросе. Как передает “Арменпресс”, об этом заявил официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге в Брюсселе. 

“Что касается признания Палестинского государства, это полностью вопрос национальной компетенции. ЕС не играет в этом никакой роли. Каждое государство-член принимает решение в соответствии со своей компетенцией, своими возможностями, чтобы признать организацию, страну”, - слова Стано цитирует агентсво “Интерфакс”. 

По его словам, по таким вопросам “не существует необходимой координации на уровне ЕС”. А для позиции Европейского Союза необходим консенсус всех государств-членов. 

Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что позиции стран-членов ЕС в вопросе признания Палестины “крайне отличаются”, и по этому вопросу нет единого мнения.


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