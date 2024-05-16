Спикеры Парламентов Армении и Азербайджана провели короткую беседу
Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян и председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в Женеве провели короткую беседу.
Об этом “Арменпресс” сообщила пресс-секретарь НС Нелли Гулян, подчеркнув, что основная встреча спикеров состоится вечером.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:31 Премьер-министр Пашинян принял руководство Всемирного банка и Международной финансовой корпорации
- 18:27 Председатель Конституционного суда Армении принял новоназначенного руководителя офиса Совета Европы в Ереване
- 17:59 Предстоящие на 17 мая мероприятия
- 17:41 Idram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничестве
- 17:31 Стартовало «Дело и занятость: Экспо-2024 ЕГУ», объединив под одной крышей абитуриентов, студентов, и работодателей
- 17:18 Делегация НС приняла участие в заседании подготовительного комитета Всемирной конференции спикеров парламентов МПС
- 17:09 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-24
- 17:06 Азиатские индексы выросли - 16-05-24
- 16:47 Никол Пашинян принял комиссара ЕС по торговле
- 16:43 В ЕС нет единого мнения по вопросу признания Палестинского государства: Петер Стано
- 16:33 Спикеры Парламентов Армении и Азербайджана провели короткую беседу
- 16:05 Представители МККК посетили армянских пленных, содержащихся в Баку
- 16:01 Председатель КГД принял коллег из Всемирного банка
- 15:39 Посол Армении во Вьетнаме вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента страны
- 15:33 Замминистра ИД РФ выразил надежду на преодоление сложившейся ситуации между Арменией и ОДКБ
- 15:01 Американские войска разместили временный пирс у побережья Газы
- 14:59 Армения конструктивно вовлечена в обсуждения по разблокированию региональных коммуникаций: министр ИД Армении
- 14:43 Армении выгодно быть частью ЕАЭС: замминистра ИД РФ
- 14:36 В рейтинговом турнире в Таиланде Армению представят 10 боксеров
- 14:24 Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры за 2023 год
- 13:59 Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Рубена Варданяна
- 13:51 На заседании Совета глав правительств СНГ будет рассмотрено 12 вопросов
- 13:43 Будет создан Центр управления спортом
- 13:24 В Армении будет проведена Неделя кибербезопасности
- 13:10 Министр иностранных дел Армении подписал Конвенцию Овьедо
10:03, 15.05.2024
15117 просмотров Области РФ подверглись очередному обстрелу, украинские силы покинули Волчанск
19:06, 10.05.2024
2989 просмотров Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы
14:40, 12.05.2024
2196 просмотров В Литве стартовали президентские выборы и референдум о введении двойного гражданства
11:00, 09.05.2024
1832 просмотров Цены на нефть выросли - 08-05-24
13:19, 11.05.2024
1784 просмотров РФ предоставила информацию об аресте экс-депутата НС Тиграна Уриханяна