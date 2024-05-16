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Спикеры Парламентов Армении и Азербайджана провели короткую беседу

Спикеры Парламентов Армении и Азербайджана провели короткую беседу

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян и председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в Женеве провели короткую беседу. 

Об этом “Арменпресс” сообщила пресс-секретарь НС Нелли Гулян, подчеркнув, что основная встреча спикеров состоится вечером.


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