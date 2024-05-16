Представители МККК посетили армянских пленных, содержащихся в Баку

Сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном.

Об этом “Арменпресс” сообщила руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни.

“Были проведены встречи со всеми лицами, пребывание которых в Баку подтверждено азербайджанскими властями”, - отметила Зара Аматуни, добавив, что среди этих заключенных были и представители бывшего военно-политического руководства Нагорного Карабаха.

По состоянию на 5 января 2024 года Баку официально подтверждает факт пленения 23 армян, 17 из которых оказались там после сентябрьской агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха. Азербайджан произвл аресты бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, благотворителя Рубена Варданяна, бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна, бывшего заместителя командующего Армией обороны Давида Манукяна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, председателя Национального собрания Давида Ишханяна, бывших президентов Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.