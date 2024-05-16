Председатель КГД принял коллег из Всемирного банка
Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян пронял коллег из Всемирного банка.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение КГД, на встрече был обсужден ход программ, осуществляемых при содействии Всемирного банка, в частности, в связи с повсеместным декларированием, внедрением электронной системы карт личных счетов, а также работами, осуществляемыми в направлении применения искусственного интеллекта и усиления поствыпускного контроля.
Были обсуждены и другие программы, которые будут реализованы в таможенной и налоговой сферах в ближайшее время. В частности, программы содействия в разработке государственных пошлин, гербовых сборов, а также электронных систем единого таможенного счета.
Была достигнута договоренность о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм