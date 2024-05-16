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Посол Армении во Вьетнаме вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента страны

Посол Армении во Вьетнаме вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента страны

Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Сурен Багдасарян вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента Вьетнама, вице-президенту Во Тхи Ань Суан. 

После церемонии вручения веритильных грамот собеседники обсудили вопросы обеспечения высокого уровня политического диалога, активизации экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах образования и науки, также и в рамках международных организаций. 

Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан пожелала послу Багдасаряну успехов в его работе и подчеркнула готовность правительства Вьетнама оказывать поддержку.


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