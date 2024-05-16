Посол Армении во Вьетнаме вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента страны
15:39, 16 Май 2024
Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Сурен Багдасарян вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента Вьетнама, вице-президенту Во Тхи Ань Суан.
После церемонии вручения веритильных грамот собеседники обсудили вопросы обеспечения высокого уровня политического диалога, активизации экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах образования и науки, также и в рамках международных организаций.
Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан пожелала послу Багдасаряну успехов в его работе и подчеркнула готовность правительства Вьетнама оказывать поддержку.
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