Посол Армении во Вьетнаме вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента страны

Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Сурен Багдасарян вручил верительные грамоты исполняющей обязанности президента Вьетнама, вице-президенту Во Тхи Ань Суан.

После церемонии вручения веритильных грамот собеседники обсудили вопросы обеспечения высокого уровня политического диалога, активизации экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах образования и науки, также и в рамках международных организаций.

Исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Суан пожелала послу Багдасаряну успехов в его работе и подчеркнула готовность правительства Вьетнама оказывать поддержку.