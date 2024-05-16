Замминистра ИД РФ выразил надежду на преодоление сложившейся ситуации между Арменией и ОДКБ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин выразил надежду, что сложившаяся ситуация между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет преодолена.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает “РИА Новости”, приводя слова Александра Панкина.

Он также добавил, что у Армении в ОДКБ есть надежные союзники, несмотря на различные заявления и слухи.

“Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю”, - заявил Панкин на международном экономическом форуме “Россия - исламский мир: KazanForum”.