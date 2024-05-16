Замминистра ИД РФ выразил надежду на преодоление сложившейся ситуации между Арменией и ОДКБ
15:33, 16 Май 2024
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин выразил надежду, что сложившаяся ситуация между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет преодолена.
Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает “РИА Новости”, приводя слова Александра Панкина.
Он также добавил, что у Армении в ОДКБ есть надежные союзники, несмотря на различные заявления и слухи.
“Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю”, - заявил Панкин на международном экономическом форуме “Россия - исламский мир: KazanForum”.
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