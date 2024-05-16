Американские войска разместили временный пирс у побережья Газы

Служащие Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) разместили временный пирс у побережья сектора Газа для доставки гуманитарной помощи. Как передает “Арменпресс”, CENTCOM сообщил об этом в X.

“Сегодня примерно в 07:40 по местному времени сотрудники Центрального командования США, занимающиеся обеспечением доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, закрепили временный пирс на берегу в секторе Газа», - говорится в сообщении CENTCOM.

Центральное командование подчеркивает, что для развертывания этой структуры американские войска не вошли на территорию палестинского анклава.

В ближайшие дни в анклав въедут грузовики с гуманитарной помощью. Распределение помощи будет координировать ООН.