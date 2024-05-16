Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Американские войска разместили временный пирс у побережья Газы

Американские войска разместили временный пирс у побережья Газы

Служащие Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) разместили временный пирс у побережья сектора Газа для доставки гуманитарной помощи. Как передает “Арменпресс”, CENTCOM сообщил об этом в X. 

“Сегодня примерно в 07:40 по местному времени сотрудники Центрального командования США, занимающиеся обеспечением доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, закрепили временный пирс на берегу в секторе Газа», - говорится в сообщении CENTCOM. 

Центральное командование подчеркивает, что для развертывания этой структуры американские войска не вошли на территорию палестинского анклава. 

В ближайшие дни в анклав въедут грузовики с гуманитарной помощью. Распределение помощи будет координировать ООН.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am