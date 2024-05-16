Армения конструктивно вовлечена в обсуждения по разблокированию региональных коммуникаций: министр ИД Армении

После подписания Конвенции Овьедо состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул, что последовательное соблюдение РА конвенций СЕ, регулирующих различные сферы, является доказательством приверженности РА взаимовыгодному сотрудничеству и участию в СЕ.

«Правительство Армении продолжает принятую политику в направлении укрепления верховенства закона в стране, реализации демократических реформ, повышения институционального потенциала, и для этой цели Совет Европы является для нас ключевой, дающей возможности платформой”, - подчеркнул министр иностранных дел РА.

Генеральный секретарь СЕ поздравила Армению с присоединением к Конвенции Овьедо, приветствуя важные шаги по расширению сотрудничества Армении в рамках СЕ.

Собеседники обсудили и другие вопросы повестки сотрудничества РА-СЕ.

Коснулись и региональных тем. Министр Мирзоян представил последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе состоявшиеся в Алматы переговоры.

Министр иностранных дел РА подчеркнул, что Армения конструктивно участвует в обсуждениях по разблокирования региональных коммуникаций, основываясь на принципах уважения суверенитета и национальной юрисдикции, равенства и взаимности.