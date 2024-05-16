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Армения конструктивно вовлечена в обсуждения по разблокированию региональных коммуникаций: министр ИД Армении

Армения конструктивно вовлечена в обсуждения по разблокированию региональных коммуникаций: министр ИД Армении

После подписания Конвенции Овьедо состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул, что последовательное соблюдение РА конвенций СЕ, регулирующих различные сферы, является доказательством приверженности РА взаимовыгодному сотрудничеству и участию в СЕ. 

«Правительство Армении продолжает принятую политику в направлении укрепления верховенства закона в стране, реализации демократических реформ, повышения институционального потенциала, и для этой цели Совет Европы является для нас ключевой, дающей возможности платформой”, - подчеркнул министр иностранных дел РА. 

Генеральный секретарь СЕ поздравила Армению с присоединением к Конвенции Овьедо, приветствуя важные шаги по расширению сотрудничества Армении в рамках СЕ. 

Собеседники обсудили и другие вопросы повестки сотрудничества РА-СЕ. 

Коснулись и региональных тем. Министр Мирзоян представил последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе состоявшиеся в Алматы переговоры.   

Министр иностранных дел РА подчеркнул, что Армения конструктивно участвует в обсуждениях по разблокирования региональных коммуникаций, основываясь на принципах уважения суверенитета и национальной юрисдикции, равенства и взаимности.


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