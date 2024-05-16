Армении выгодно быть частью ЕАЭС: замминистра ИД РФ
14:43, 16 Май 2024
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин заявил, что Армении выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Как передает “Арменпресс”, ТАСС приводит слова замглавы МИД РФ Панкина, высказанные им на международном экономическом форуме “Россия - исламский мир: KazanForum”.
«Я не могу за руководство Армении решать, что они хотят делать в будущем, какими интересами руководствуются, но то, что это взаимовыгодный процесс и проект, статистически подтверждается различными показателями - ростом экономики Армении, ее вовлеченностью в потоки товаропроизводственного сотрудничества», - отметил замминистра, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Ереван выйдет из ЕАЭС.
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