Армении выгодно быть частью ЕАЭС: замминистра ИД РФ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин заявил, что Армении выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает “Арменпресс”, ТАСС приводит слова замглавы МИД РФ Панкина, высказанные им на международном экономическом форуме “Россия - исламский мир: KazanForum”.

«Я не могу за руководство Армении решать, что они хотят делать в будущем, какими интересами руководствуются, но то, что это взаимовыгодный процесс и проект, статистически подтверждается различными показателями - ростом экономики Армении, ее вовлеченностью в потоки товаропроизводственного сотрудничества», - отметил замминистра, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Ереван выйдет из ЕАЭС.