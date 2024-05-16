Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса  главного уполномоченного по делам диаспоры за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Офис главного уполномоченного по делам диаспоры для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян представил реализованные за отчетный период мероприятия. Было доложено, что 1 июня 2023 года Офисом был запущен первый Центр репатриации и интеграции. Центр оказывает широкий спектр индивидуальных и групповых консультативных услуг репатриантам, реализует мероприятия, направленные на интеграцию репатриантов. По вопросам репатриации и интеграции было получено и обработано 3617 заявлений, для 340 репатриантов организовано 13 онлайн и офлайн-консультаций, 413 репатриантов приняли участие в бесплатных курсах армянского языка, интеграции и обучения, 81 сирийский армянин воспользовался медицинскими услугами в рамках государственного заказа.

Премьер-министра поинтересовался деятельностью Центра репатриации и интеграции и его эффективностью. Заре Синанян отметил, что Центр оказывает комплексные услуги репатриантам с целью решения различных проблем, в том числе связанных с поиском школы и детского сада для детей, трудоустройством, гражданством, таможенными вопросами.

Было отмечено, что проект закона Республики Армения “О репатриации” введен в обращение в органах системы государственного управления и готов к представлению в Национальное Собрание. В этом контексте Никол Пашинян отметил, что закон должен учитывать практические проблемы репатриантов и всю имеющуюся информацию. Премьер-министр также отметил, что Центр репатриации и интеграции также является конкретным механизмом создания информационной базы.

В целях консолидации потенциала диаспоры, активизации участия диаспоры и защиты интересов армян Офис организовал Национальный молодежный форум и Конгресс армянских юристов, в которых приняли участие более 600 молодых людей из 50 стран мира, 250 армянских юристов из 30 стран и 150 спикеров из 15 стран.

Премьер-министр поинтересовался, например, какие практические задачи были поставлены перед Национальным молодежным форумом. В ответ было отмечено, что его цель – связать молодежь с Арменией и Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры. По словам Заре Синаняна, путем инвестирования в молодежь обеспечивается преемственность всех программ. “Вместе с тем мы создаем долгосрочные отношения с молодежью”, - сказал главный уполномоченный по делам диаспоры.

Никол Пашинян отметил, что главная задача – сохранять контакт с людьми, обеспечивать взаимодействие. Заре Синанян отметил, что повестка форума разрабатывается вместе с участниками.

Премьер-министру также были представлены текущие проекты Офиса. В 2022-2023 годах 50 специалистов армянской диаспоры работали в 23 структурах системы государственного управления Республики Армения в рамках программы “иГорц” по привлечению специалистов армянской диаспоры. 72% участников мероприятия репатриировались, получив постоянную работу в государственных учреждениях и в частном секторе. Участники мероприятия разработали 10 новых программ, направленных на развитие отдельных отраслей Республики Армения в сферах новейших технологий, культуры, экономики, защиты прав потребителей, управления человеческими ресурсами и в других направлениях.

Коснувшись программы “иГорц”, премьер-министр Пашинян поинтересовался ее эффективностью и важностью. “Ежегодно у нас бывает около 350 претендентов на 50 мест. Самое главное, у нас увеличился набор квалифицированных специалистов. Есть министерства, которые очень связаны с программой, они в основном воспринимают “иГорц” в качестве дополнительного ресурса”, - сказал Заре Синанян.

В результате сотрудничества с “Hovnanian Family Foundation” 15 участников программы 2022-2023 годов получили возможность продолжить свою работу еще на год. В сотрудничестве с этим же фондом программа была внедрена и в Ширакской области. В 2023-2024 годах в рамках программы в 19 структурах системы государственного управления Армении были привлечены 50 высококвалифицированных специалистов из армянской диаспоры.

В рамках программы “Шаг к дому” для 600 молодых людей из армянской диаспоры в возрасте 13-18 лет были организованы 13-дневная программа лагеря, курсы армянского языка, уроки патриотизма, культурные мероприятия, визиты и т.д. Детский лагерь был организован в Бюракане.

В программе “Молодой посол диаспоры” в 2022-2023 гг. приняли участие 20 молодых людей из 12 стран. Они провели около 100 встреч и мероприятий по информированию общественности и репатриации, 20 программ по обмену опытом, 40 публикаций в СМИ и другие мероприятия. В 2023-2024 годах в мероприятии принимают участие 18 молодых армян диаспоры из 8 стран мира. Итоги выполненных ими работ будут подведены в августе 2024 года.

Было также отмечено, что в 2023 году впервые стартовала профессиональная волонтерская программа “ДиасПро”. Первый этап проекта реализуется в сферах здравоохранения, социальной защиты, защиты прав человека, экономики и туризма. В рамках проекта были проведены интервью с различными кругами органов местного самоуправления и Еревана. 40 участников прошли финальный отбор, приступив к волонтерской деятельности.

Подчеркнута важность процесса расширения института уполномоченных по делам диаспоры. Уполномоченные по делам диаспоры назначены в Польше, Нидерландах, Италии, Словакии, Дании и Германии. Заре Синанян отметил, что уже назначенные уполномоченные – это люди, имеющие вес в общине, имеющие желание и возможность быть представителем государства в общине. В этом контексте Никол Пашинян отметил, что это создает возможность, чтобы общины диаспоры имели сеть взаимодействия с правительством.

Разработана программа “Поддержка реализации благотворительных проектов из диаспоры”, в рамках которой Офис уполномоченного играет ориентировочную роль. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность эффективного и целевого направления программ с точки зрения их реализации посредством субвенционных программ в сотрудничестве с общинами и правительством. Премьер-министр подчеркнул важность координации программ и отметил, что Офис главного уполномоченного по делам диаспоры должен стать хабом в процессе между организациями, правительством и органами местного самоуправления.

Продолжены исследования общин диаспоры, осуществлены визиты в армянские общины 13 стран, в ходе которых было проведено 178 встреч.

Было отмечено, что разработан проект Стратегии сотрудничества Армения-диаспора на 2024-2038 годы.

Были также обсуждены вопросы деятельности армянских школ в общинах диаспоры. Было отмечено, что в общей сложности действуют более 800 школ. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность оказания поддержки армянским школам, в том числе обеспечения необходимыми учебниками.